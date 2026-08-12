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ΑΠΟΕΛ: Μάλλον από το ίδιο… μονοπάτι και ο επόμενος

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ΑΠΟΕΛ: Μάλλον από το ίδιο… μονοπάτι και ο επόμενος

Το στοιχείο που συνδέει τον Πέρες με τους άλλους τέσσερις.

Ήταν λίγο πολύ… δεδομένη η ένταξη του Φακούντο Πέρες στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Είχε μπει στο... μάτι εδώ και καιρό, απλά απέμεναν τα διαδικαστικά για να αποχωρήσει από τη Λανούς. Όσο όμως δεν έβγαινε η ανακοίνωση, ήταν λογικό να επικρατεί ένα μετέωρο σκηνικό. Για πολύ λίγο όμως καθώς ο 27χρονος Αργεντίνος αμυντικός μέσος μπήκε επίσημα στο γαλαζοκίτρινο οπλοστάσιο και έρχεται για να δώσει άλλη… ώθηση στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. Αρχίζει άμεσα προπονήσεις και δεν αποκλείεται να πάρει λεπτά συμμετοχής και στο επικείμενο φιλικό με την Ανόρθωση στις 16 Αυγούστου στο «Freedom Aντώνης Παπαδόπουλος».

Η 7η φετινή προσθήκη του ΑΠΟΕΛ «μοιάζει» με τις άλλες τέσσερις από την… ξένη αγορά. Ότι είναι «γνωστός» τόσο του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου όσο και του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρύζα καθώς θήτευσε στην Ελλάδα. Πριν τον Πέρες, ο οποίος έπαιξε δανεικός σε Παναιτωλικό (68 συμμετοχές, τέσσερα γκολ) και Λάρισα (34 συμμετοχές, τέσσερα γκολ), την τελευταία τριετία από τη Λανούς (στην ομάδα της Αργεντινής μέτρησε 103 συμμετοχές), είχαν αποκτηθεί οι Δημήτρης Λημνιός, Φαμπρίτσιο Πεδρόσο, Ζοάν Σάστρε και Φίλιπ Τζούρισιτς. Μάλιστα «συστήθηκαν» στο φιλικό του Σαββάτου με την Κηφισιά. Και άφησαν και θετικές εντυπώσεις.

Από το ίδιο… μονοπάτι αναμένεται να είναι και ο επιθετικός, το κομμάτι που λείπει για να φτιαχτεί το παζλ. Ενδεχομένως να γίνει ακόμη μία κίνηση στην άμυνα με παίκτη του καταλόγου Β αλλά αυτός που «επείγει» είναι ο επιθετικός. Με τις μέχρι τώρα κινήσεις η ομάδα προγραμματισμού επέλεξε παίκτες που ξέρει καλά, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο. Και η λογική λέει πως αυτό θα πράξει και τώρα. Πάντως, δεν έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα, σε αντίθεση με τις άλλες κινήσεις.

Να σημειωθεί πως με τον Πέρες ο αριθμός των νέων αποκτημάτων έφτασε τα εφτά αφού έχουν ενταχθεί επίσης στο ρόστερ οι Νικόλας Αγγελόπουλος από τον Εθνικό Άχνας και ο Άνχελ Γκαρσία που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ Λάρνακας.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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