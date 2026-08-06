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Συμβιβασμός για Άρη με την Αλ Σαντ με θετικό πρόσημο

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμβιβασμός για Άρη με την Αλ Σαντ με θετικό πρόσημο

Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε το φιλικό του Άρη με την πρωταθλήτρια του Κατάρ Αλ Σαντ.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» έγινε «αλλη μια καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο». Και συμπληρώνει:

«Σε ένα ακόμη παιχνίδι ο Άρης έδειξε αρκετά από τα στοιχεία που παρουσίασε και στα προηγούμενα φιλικά, όπως το πρέσινγκ ψηλά και η καλή κυκλοφορία της μπάλας. Σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα μας προσέθεσε και το στοιχείο των αντεπιθέσεων εκδηλώνοντας 2-3 με πολύ καλές προϋποθέσεις, όπως και από οργανωμένες επιθετικές προσπάθειες, καταφέροντας να αξιοποιήσει μία από αυτές στο 44΄με τον Βέρτον ο οποίος άνοιξε το σκορ. Παράλληλα περιόρισε σημαντικά τον αντίπαλο ο οποίος είχε μόλις μια ευκαιρία στο 17’με τον Βανά να σταματά το σουτ του Οτάβιο.

Ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ ξεκίνησε τον αγώνα με τον Βανά Άλβες στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα που αποτελούσαν οι Γιαγκό, Μάτισικ, Λέλε και Κορρέϊα. Στη μεσαία γραμμήο Σαρφό ξεκίνησε ως αμυντικός μέσος και μπροστά του βρίσκονταν οι Νίκολιτς και Χαραλάμπους. Στην τριάδα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Βέρτον και Ελ Αλάτσι στα φτερά και στην κορυφή ο Παζέ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ πραγματοποίησε 4 αλλαγές. Πέρασαν στο γήπεδο οι Ζάντρο, Σανέ, Μαρτίνοφ και Γκαλιάτα, αντί των Βανά, Γιαγκό, Μάτισικ και Γκαλιάτα. Για πρώτη φορά στα φιλικά προετοιμασίας ο προπονητής μας έδωσε περισσότερο από ένα ημίχρον σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Οι πολλές αλλαγές επηρέασαν την ομάδα μας στο ξεκίνημα και ο Ζάντρο χρειάστηκε να πραγματοποιήσει 2-3 σπουδαίες αποκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τετ-α-τετ με τον Φιρμίνο για να κρατήσει το προβάδισμα της ομάδας μας. 

Στο 57’ ο Πουρίκκος αντικατέστησε τον Παζέ που αποχώρησε τραυματίας μετά από κλοτσιά που δέχτηκε στον αστράγαλο.

Ο κ. Ράτσκοφ πραγματοποίησε άλλες 5 αλλαγές στο 69’ αντικαθιστώντας τους Βέρτον, Ελ Αλάτσι, Κορέϊα, Χαραλάμπους και Σαρφό. Στη θέση τους πέρασε τους νεαρούς Χ¨Γιάννη, Νεοκλέους, Κασσιανίδη, Ακάμπα και Σέζαρ. Στο 75’ο Α. Δημητρίου αντικατέστησε τον Νεοκλέους που τραυματίστηκε και ο προπονητής μας άλλαξε το πλάνο παίζοντας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Παρ’ όλα αυτά η Αλ Σάντ που συνέχισε να παίζει με βασικούς ποδοσφαιριστές, ισοφάρισε στο 82΄ με τον Γιούσεφ. Στο 86΄ ο Τριμιντής πέρασε στη θέση του Πουρίκκου».

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

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