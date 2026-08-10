Συνεργασία της ΚΟΕ με το True Heart Café

Σε ανακοίνωσή της η ΚΟΕ αναφέρεται στη συνεργασία με το True Heart Café, στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς.

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Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς και συγκεκριμένα του προγράμματος κοινωνικής συμπερίληψης, έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το True Heart Café όσον αφορά ορισμένες εκ των εκδηλώσεων της.

Η υπόσχεση αυτή είχε δοθεί τον περασμένο Μάιο, κατά τις παγκύπριες εκδηλώσεις του King’s Baton Relay, όπου το True Heart ήταν συμβολικά ο τελευταίος σταθμός της σκυταλοδρομίας στη Λευκωσία.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου και τα μέλη του Ε.Σ. είχαν υποσχεθεί στα παιδιά του True Heart Café για αυτή τη συνεργασία! Η υπόσχεση έγινε πράξη, με το True Heart Cafe να αναλαμβάνει τη δεξίωση της παρουσίασης της αποστολής για τους επικείμενους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες «Τάραντο 2026»!

Μια συνεργασία για την οποία, ως Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι! Μια συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί, με ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις!