Ξανά μανά για Μάρκες... σε όλες τις πόλεις της Κύπρου!

Πάνε σχεδόν 2,5 μήνες μετά το επίσημο τέλος στη σχέση του Πέδρο Μάρκες με τον Απόλλωνα και το κεφάλαιο «Κύπρος» δεν φαίνεται να κλείνει για τον Πορτογάλο επιθετικό.

Από την 1η Ιουνίου όταν εκδόθηκε το διαζύγιο των γαλάζιων με τον παίκτη, υπήρχε φημολογία ότι ήταν θέμα ωρών να ανακοινωθεί η νέα του ομάδα του στο νησί.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε, με τον ίδιο να παραμένει στο ψάξιμο για τον νέο ποδοσφαιρικό σταθμό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι επέστρεψε στην Κύπρο και αμέσως ξεκίνησαν τα σενάρια.

Ο Μάρκες, ο οποίος κατέγραψε καλά αγωνιστικά στατιστικά στον Απόλλωνα, συνδέθηκε με αρκετές ομάδες. Τα διάφορα σενάρια τον έστελναν από την Πάφο FC, στον ΑΠΟΕΛ, στην ΑΕΛ και κάποιοι μέσα-μέσα τον ανάφεραν και για την Ομόνοια.

Για την ώρα δεν προκύπτει οτιδήποτε, χωρίς να αποκλείεται ο Μάρκες εν τέλει να συνεχίσει να παρουσιάζεται στα κυπριακά γήπεδα.