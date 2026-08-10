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Περίμεναν καιρό τη μεταγραφή... Τσακόν

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Περίμεναν καιρό τη μεταγραφή... Τσακόν

Πήρε λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με Καρμιώτισσα και ο χρόνος μετρά αντίστροφα

Η επιστροφή του Γιέρσον Τσακόν στην αγωνιστική δράση ήταν η είδηση που βγήκε από το φιλικό της ΑΕΚ με την Καρμιώτισσα την περασμένη Παρασκευή, στην «Αρένα» (3-0). Ο 23χρονος Βενεζουελάνος μεσοεπιθετικός πήρε χρόνο συμμετοχής, ως αλλαγή, έπειτα από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στις 23 περασμένου Οκτωβρίου, στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας για τη League Phase του Conference League. Μάλιστα, ο Τσακόν «είδε» δίχτυα, σημειώνοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του μετά από ασίστ του Αντερέγκεν, ο οποίος έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την κιτρινοπράσινη φανέλα, κι αυτός αγωνιζόμενος ως αλλαγή. Ο Τσακόν μπήκε στο παιχνίδι στο 61΄ και ο Αντερέγκεν στο 76΄. Και οι δύο ποδοσφαιριστές μπαίνουν σταδιακά στη φαρέτρα του Μάουρο Καμορανέζι, με την ελπίδα να είναι σε θέση να βοηθήσουν με την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ειδικά η περίπτωση του Τσακόν θεωρείται νέα «μεταγραφή» για την ΑΕΚ, αφού η απουσία του ήταν κάτι παραπάνω από αισθητή τους τελευταίους εννέα μήνες. Στο φιλικό με την Καρμιώτισσα, εκτός από τον Τσακόν, σκόραραν επίσης οι Αμίν (με πέναλτι) και Σαμπορίτ. Η ΑΕΚ αγωνίστηκε ως ακολούθως: Μούφτιτς, Εκπολό, Πηλέας, Βαν ντερ Χορν, Σαμπορίτ, Πάνκοφ, Ρέπας, Αμίν, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι (61΄ Τσακόν), Αναστασίου (76΄ Αντερέγκεν). Στο φιλικό του Σαββάτου με την Ομόνοια Αραδίππου η ΑΕΚ ηττήθηκε 0-1. Ο Καμορανέζι χρησιμοποίησε τους Παρασκευά, Ιωάννου, Γκουρφίνγκελ, Ενρίκες, Άδωνη, Λέδες, Κυριάκου, Μιραμόν (46΄ Γερασίμου), Ρούμπιο, Ναούμ, Μπάγιτς (74΄ Αντερέγκεν).

Σε αυτά τα δύο φιλικά τεστ, ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε πολλούς ποδοσφαιριστές, δοκίμασε σχήματα και είδε πράγματα, θετικά και αρνητικά. Μετά το τέλος του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου δήλωσε ότι δεν του άρεσε που η ομάδα του ηττήθηκε, εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα πως η ΑΕΚ θα είναι έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος. Για την ΑΕΚ ακολουθεί το φιλικό της ερχόμενης Τετάρτης με την Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο Καμορανέζι περιμένει να δει βελτίωση.   

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