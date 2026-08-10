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ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μαρτίνς αναλύει τα πάντα για την νέα ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μαρτίνς αναλύει τα πάντα για την νέα ΑΕΛ

Ευχαριστημένος ο Μαρτίνς από την ενίσχυση της ΑΕΛ και την εφαρμογή του δικού του τρόπου παιχνιδιού

Για την πορεία της προετοιμασίας της ΑΕΛ στην Πολωνία αναφέρθηκε ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Ούγκο Μαρτίνς, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Για την μέχρι τώρα πορεία: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την πρόοδο της ομάδας. Στην Πολωνία έχουμε την ευκαιρία να εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον που είμαστε όλοι μαζί και εστιασμένοι στη διαδικασία μας, έχουμε όλες τις εγκαταστάσεις για να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες για τους παίκτες».

«Θέλουμε να παίξουμε με ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που κάναμε πέρσι και για να παίξουμε με ένα διαφορετικό στυλ δεν είναι μόνο από πλευράς ποδοσφαίρου αλλά από πλευράς ψυχολογίας. Δημιουργούμε μία ιδέα που πιστεύω μπορεί να προσφέρει περισσότερες νίκες και με τον ίδιο τρόπο, με ισχυρή νοοτροπία να μην τα παρατούν ποτέ. Να παλεύουν μέχρι τέλος κάθε παιχνίδι και για να κάνουμε να νιώσουν περήφανοι όλοι οι οπαδοί».

Για το γεγονός ότι έχει την ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα από την αρχή της χρονιάς: «H AEΛ, το συμβούλιο έδωσε όλους τους παίκτες που χρειαζόμουν. Αυτό είναι σημαντικό να το πω. Ο Ιβάν, ο Ζοέλ, ο πρόεδρος, το τμήμα σκάουτινγκ. Όλοι μαζί κτίζουμε  μία ομάδα που θα παίζει το στυλ παιχνιδιού που προτιμώ. Να ελέγχουμε περισσότερα τα παιχνίδια με τη μπάλα, να είμαστε πιο επιθετικοί από την περσινή χρονιά. Nιώθω περήφανος με την ευθύνη και φυσικά είναι πιο εύκολό όταν ο προπονητής έχει επίσης στους παίκτες»

Για το πόσο ευχαριστημένος με το πως συνδέθηκε η ομάδα:  «Ένας από τους λόγους που είμαι χαρούμενος είναι επειδή όλοι οι νέοι παίκτες ήθελαν να έρθουν, να παλέψουν γι' αυτή την ομάδα, θέλουν να αλλάξουν ειδικά τα τελευταία χρόνια αυτής της μεγάλης ιστορίας. Θέλουμε να πάμε καλύτερα και οι παίκτες θέλουν να είναι εδώ. Είναι σημαντικό»

Πιο κάτω ολόκληρη η συνέντευξη:

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