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Oι 3+1 που υπολογίζει ξανά ο Μπεργκ και ο ένας που μάλλον μένει εκτός

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι 3+1 που υπολογίζει ξανά ο Μπεργκ και ο ένας που μάλλον μένει εκτός

Tα δεδομένα στην Ομόνοια ενόψει της ρεβάνς με τη Λίνκολν

Αντίστροφα μετράνε στην Ομόνοια για τη ρεβάνς με την Λίνκολν στο ΓΣΠ, μετά την ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Αναμφίβολα, οι πράσινοι είναι το φαβορί όμως πρέπει να το αποδείξουν εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο Χένινγκ Μπεργκ σε αυτή την προσπάθεια έχει να υπολογίζει σε επιστροφές που θα ενισχύσουν το πλάνο του. Συγκεκριμένα, εξέτισαν την ποινή τους και θα υπολογίζονται οι Κουλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλλής.

Από εκεί και πέρα, σε κανονικούς ρυθμούς προπονείται ο Άιτινγκ και εφόσον κριθεί ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό σημείο ετοιμότητας τότε θα υπολογίζεαι από τον Νορβηγό προπονητή.

Όσον αφορά στον Οντουμπάτζο, ακόμη δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και ως εκ τούτου θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

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