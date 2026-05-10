Λιάσος: «Η χρονιά είναι αποτυχημένη, ήδη δίνουμε ευκαιρίες σε παίκτες»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Λιάσος Λουκά μετά την ήττα της ομάδας του από την Πάφο (2-0) που άφησε την «ελαφρά ταξιαρχία» οριστικά εκτός Ευρώπης.

«Ήμασταν οι πρώτοι που βρήκαμε ευκαιρίες. Το γκολ ήρθε από κακή απομάκρυνση από εμάς. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάσαμε τις γραμμές. Δυστυχώς στην πρώτη φάση του β΄ ημιχρόνου μας έκαναν τη ζημιά. Η Πάφος στη συνέχεια το διαχειρίστηκε, εμείς πηγαίναμε προς την περιοχή όμως δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Η χρονιά είναι αποτυχημένη βαθμολογικά. Θα παίξουμε για το κλαμπ, την ιστορία. Θα δώσουμε κι ευκαιρίες σε παίκτες στα υπόλοιπα ματς. Ήδη το κάνουμε. Δεν μπορώ να έχω παράπονο όμως δυσκολευόμαστε στο προβάδισμα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε σήμερα».