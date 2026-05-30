Έσπασε ρεκόρ 49 ετών ο Κατσαντώνης και πήρε ευχές από τον προκάτοχό του

Ο νεαρός αθλητής έγινε ο πρώτος Κύπριος Έφηβος αθλητής που τρέχει τα 200μ. κάτω από τα 21 δευτερόλεπτα!

Το ταλέντο τού Αντώνη Κατσαντώνη στους δρόμους ταχύτητας δεν περιορίζεται και με κάθε ευκαιρία... ξεχειλίζει από τα συνηθισμένα!!! Ο υιός και αθλητής τού πρωταθλητή μας Πρόδρομου Κατσαντώνη, στην πρώτη του κούρσα στα 200μ., αλλά και το πολύ σημαντικό, στην πρώτη του παρουσία μπροστά στους Κύπριους φιλάθλους, στην πρώτη του αφοσιωμένη χρονιά στον στίβο, έδειξε πως τα γονίδιά του περιγράφουν έναν πολύ γρήγορο άνθρωπο. Στα 18 του χρόνια, γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου 2007, έγινε ο πρώτος Κύπριος Έφηβος αθλητής που τρέχει τα 200μ. κάτω από τα 21 δευτερόλεπτα!!!

Στο EKO Cyprus International Athletics Meeting το βράδυ τής Παρασκευής 29 Μαΐου 2026, στο «Τσίρειο Αθλητικό Κέντρο» τής Λεμεσού, ο νεαρός Κατσαντώνης έτρεξε τα 200μ. σε 20.99 (0,0 μ/δ), καταρρίπτοντας το ρεκόρ Εφήβων ενός σπουδαίου σπρίντερ μας τού παρελθόντος τού Νίκου Χατζηνικολάου, το οποίο κρατούσε εδώ και 49 χρόνια (!!!), από τις 17 Ιουλίου 1977 και ήταν 21.04! Μετά την επίτευξη τού ρεκόρ, ακολούθησε μία ιδιαίτερη στιγμή, όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου Nicos Hadjinicolaou μίλησε στον παρουσιαστή τού μίτινγκ Δημήτρη Ηλιάκη εντός αγωνιστικού χώρου, για τη χαρά που αισθάνθηκε που βρέθηκε ένα νέο παιδί να «σπάσει» το ρεκόρ του και μάλιστα απευθύνθηκε στον Αντώνη Κατσαντώνη, δίνοντάς του τα συγχαρητήριά του και τις ευχές του για μια λαμπρή παρουσία στους δρόμους ταχύτητας! Από πλευράς του ο νεαρός Κατσαντώνης δήλωσε πολύ χαρούμενος που καταρρίπτει αυτό το ρεκόρ έπειτα από 49 χρόνια και κυρίως γιατί έτρεξε για πρώτη φορά στην πατρίδα του, αφού γεννήθηκε και ζει μόνιμα στην Αθήνα.

Να σημειώσουμε ότι τα 20.99 είναι αυτήν τη στιγμή η 9η καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη και η 61η στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα είναι και όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών (όριο 21.25), το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Όρεγκον. Θυμίζουμε ότι ο Κατσαντώνης έχει εξασφαλίσει, νωρίτερα στη χρονιά, και το όριο για τα 100μ., τρέχοντας σε 10.33.

