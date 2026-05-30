Από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο το βραβείο στον ΜVP του τελικού του Champions League!

Ο Βιτίνια MVP του μεγάλου τελικού στο φετινό Champions League!

Ο Πορτογάλος μέσος πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακότατη εμφάνιση φορώντας τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του στο να κάμψει την αντίσταση της Άρσεναλ και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Έτσι, ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του τελικού, ενώ παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε στη Βουδαπέστη και στην «Puskas Arena, παρακολουθώντας από κοντά το σπουδαίο παιχνίδι!