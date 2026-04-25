Λιάσος: «Δύο φάσεις καθοριστικές... έρχονται ξένοι και πρέπει να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Λιάσος Λουκά μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του με 2-0 από την ΑΕΚ.

«Το πρώτο ημίχρονο μπήκαμε όπως έπρεπε, ήμασταν καλύτεροι, είχαμε ευκαιρίες, ακυρωθέν γκολ, αρκετές προϋποθέσεις σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που είχε μια φάση και το γκολ που μέτρησε που για μένα δεν έπρεπε να μετρήσει, ήταν καθοριστικη φάση για το παιχνίδι. Είχε μια φάση στο 1-0 που αν έδινε δεύτερη κίτρινη θα μας έδινε πλεονέκτημα, αυτές οι δύο φάσεις ήταν πολύ καθοριστικές για το παιχνίδι χωρίς να αφαιρούμε από τη νίκη της ΑΕΚ ή να τα έχουμε από την ΑΕΚ. Απλά έρχονται ξένοι διαιτητές και πρέπει να είναι καλύτεροι από τους δικούς μας.

Μετά το 2-0 η ΑΕΚ μπορούσε να σκοράρει κι άλλο γκολ, η δική μας ομάδα δεν είχε κουράγιο, έχασε τη συγκέντρωση, οφείλουμε να προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Να πω ότι για τις δύο φάσεις που είπα είναι το feeling που έχω από το γήπεδο, δεν τις είδα στην τηλεόραση. Έχουμε άλλα πέντε παιχνίδια, ο Άρης πρέπει να είναι Άρης, να προσπαθήσει για τη νίκη».