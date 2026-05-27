Νέα απόπειρα με την ελπίδα για διαφορετικό αποτέλεσμα

Αυτό που κυκλοφορούσε εδώ και κάποιες εβδομάδες επιβεβαιώθηκε χθες από τον Άρη, με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει ότι θα αρχίσει και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2026-27 με τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ στον πάγκο.

Ο Λευκορώσος προπονητής είχε αναλάβει και την περσινή περίοδο την «Ελαφρά Ταξιαρχία», όμως κρίθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία στα μέσα Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει από τις Μαΐου 2025 και ολοκλήρωσε την πρώτη του θητεία στις 10 Φεβρουαρίου 2026, κοουτσάροντας συνολικά σε 27 αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League. Μετά την αποχώρησή του, συχνά-πυκνά έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες των πρασίνων, δείχνοντας ότι παρέμενε κοντά στην ομάδα. Έτσι, πλέον επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας, σε μία νέα προσπάθεια να οδηγήσει σε πρωταγωνιστική πορεία τον Άρη.

Υπό τις οδηγίες του δεν θα βρίσκεται ο Γρηγόρης Κάστανος, του οποίου ολοκληρώθηκε ο δανεισμός από την Ελλάς Βερόνα, με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει χθες την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Ο 28χρονος μέσος, στους τέσσερις μήνες που θήτευσε στον Άρη, κατέγραψε 15 συμμετοχές, σκοράροντας τρία γκολ. Παρελθόν αποτελεί και ο Ρος ΜαΚόσλαντ, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Ρέιντζερς και κατέγραψε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 4 γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.