ΒΙΝΤΕΟ: «Σείστηκε» το «Alphamega» στο γκολ της ανατροπής

«Έσεισαν» το στάδιο «Alphamega» οι ιαχές των φίλων του Απόλλωνα στο γκολ του Γκασπάρ με το οποίο ολοκληρώθηκε η ανατροπή στο λεμεσιανό ντέρμπι με την ΑΕΛ.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι γαλάζιοι της Λεμεσού με το γκολ του Αγκολέζου ακραίου, αποτυπώνεται ο... χαμός που προκλήθηκε στο γήπεδο.

«Ο θόρυβος», αναφέρει ο Απόλλωνας στην ανάρτησή του.