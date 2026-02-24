Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους τρεις

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολη συνέχεια για τον Απόλλων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος

Αν θέλει να πάει μέχρι τέλους την κούρσα για το πρωτάθλημα θα πρέπει να συνεχίσει τις υψηλές του πτήσεις ο Απόλλωνας.

Τρέχουν ένα τρομερό σερί οι γαλάζιοι της Λεμεσού με εννέα σερί νίκες στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Ερνάν Λοσάδα. Κάτι το οποίο θέλουν να συνεχίσουν για να παραμείνουν στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα.

Το πρόγραμμα πάντως του Απόλλωνα μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος είναι αρκετά δύσκολο αφού η ομάδα της Λεμεσού έχει να δώσει τρία ντέρμπι. Σε αντίθεση με τους άλλους διεκδικητές του τίτλου, την Ομόνοια και την ΑΕΚ που έχουν πιο βατό πρόγραμμα. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών ομάδων που βρίσκονται στην κορυφή: 

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ: 

  • 24η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 
  • 25η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ακρίτας
  • 26η αγωνιστική: Εθνικός Άχνας - ΑΕΚ

Το πρόγραμμα της Ομόνοιας:

  • 24η αγωνιστική: Ομόνοια - Απόλλων
  • 25η αγωνιστική: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 
  • 26η αγωνιστική: Ομόνοια - Ολυμπιακός

 Το πρόγραμμα του Απόλλων:

  • 24η αγωνιστική: Ομόνοια - Απόλλων
  • 25η αγωνιστική: Απόλλων - ΑΕΛ
  • 26η αγωνιστική: Ανόρθωση - Απόλλων

