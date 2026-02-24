ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γεωργίου για Μαρκέτι: «Έδειξε πως είναι διαιτητής επιπέδου, παίρνει 8.5»

Ο Αντρέας Γεωργίου σχολιάζει τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια

Το σχόλιο του στο πλαίσιο της εκπομπής Total Green: 

9ο λεπτό: Ο ΑΠΟΕΛ διεκδικεί ένα χέρι – πέναλτι όπου η μπάλα κτύπησε στον Εράκοβιτς. Ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Άλλο το deflection και άλλο προσπαθεί να παίξει την μπάλα και το χέρι του είναι κάτω από τον ώμο. Αν ήταν πάνω από τον ώμο τότε θα άλλαζαν τα πράγματά. Καμιά παράβαση δεν υπάρχει, σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι.

20ο λεπτό: Πάλι ζητάνε πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, αλλά η μπάλα κτυπά στο στήθος και δεν υπάρχει καμία παράβαση.

32ο λεπτό: Οι ποδοσφαιριστές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ζητάνε πέναλτι σε πέσιμο του Σίμιτς, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ο Σίμιτς με τον Μπρόρσον τραβάνε ο ένας τον άλλον.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο διαιτητής κέρδισε τους παίκτες, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε ότι είναι διαιτητής επιπέδου με τη δική του προσωπικότητα. Σε ένα δύσκολο αγώνα εφάρμοσε και ερμήνευσε σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού με άριστη διαχείριση, πρόληψη και body language. Σωστός στην αναγνώριση των φάουλ και στο πλεονέκτημα. Καλή φυσική κατάσταση και σωστές τοποθετήσεις. Ήταν σωστός στον πειθαρχικό έλεγχο, η παρουσία του γέμισε τους πάντες στο γήπεδο. Πρέπει να έρχονται τέτοιου επιπέδου διαιτητές στην Κύπρο. Ο βαθμός του είναι 8.5. Του VAR 7.0 γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβει.

 

Διαβαστε ακομη