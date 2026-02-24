ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η άμυνα του Λοσάδα τα σπάει

Ο Απόλλωνας έδωσε συνέχεια στο εκπληκτικό του σερί με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο.

Οι συνεχόμενες νίκες απ΄όταν ανέλαβε ο Αργεντίνος είναι ένα φοβερό στοιχείο παρόλα αυτά αν κοιτάξει κανείς πιο βαθιά, καταλαβαίνει πως αυτό που άλλαξε είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Απόλλωνας με τον Λοσάδα στον πάγκο έχει δεχτεί μόλις πέντε γκολ σε 11 παιχνίδια. Τα δύο από αυτά τα πέτυχε η Ομόνοια Αραδίππου στο παιχνίδι κυπέλλου όπου οι γαλάζιοι προκρίθηκαν (3-2) μετά από την ημίωρη παράταση. Ένα γκολ πέτυχε ο Ολυμπιακός στη νίκη με 3-1 και ένα ο ΑΠΟΕΛ στη νίκη με 2-1. Όλα τα γκολ που δέχτηκε ο Απόλλωνας, σημειώθηκαν στο «Αλφαμέγα».

Πριν την έλευση του Αργεντινού, ο Απόλλωνας είχε δεχτεί έξι γκολ σε έξι αγώνες!

Διαβαστε ακομη