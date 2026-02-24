Αποθέωσε DPG και Χέις η «AS»: «Άλλαξαν τα δεδομένα στην Euroleague»

Η «AS» μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο γραφείο του και με ένα πούρο στο χέρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναστάτωσε για ακόμη μία φορά την Euroleague. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω των social media την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τη φετινή σεζόν και για ακόμη δύο, έως το καλοκαίρι του 2028.

Το ποσό για αυτά τα δυόμισι χρόνια είναι ιλιγγιώδες για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: 10 εκατομμύρια ευρώ. Ένα συμβόλαιο που τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στη Γηραιά Ήπειρο, πίσω μόνο από τον Βάσα Μίτσιτς και τον νέο του συμπαίκτη Κέντρικ Ναν. Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Μίτσιτς έχουν κοινή διαδρομή: άλμα στο NBA ως αστέρες της Εuroleague χωρίς επιτυχία, και γρήγορη επιστροφή στην Ευρώπη, όπου τους περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες και αστρονομικές απολαβές».

Και συνεχίζει τονίζοντας πως η έλευση του MVP του Final Four αλλάζει τα πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Η άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει τις ισορροπίες στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ρόστερ-φόβητρο, υποχρεωμένο ουσιαστικά να κατακτήσει τον τίτλο σε ένα Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο OAKA της Αθήνας. Ο Αμερικανός φόργουορντ (31 ετών, 2,01 μ.), MVP του Final Four του 2025 με τη Φενέρ, έχει ήδη δείξει τι μπορεί να προσφέρει: Με μόλις λίγες προπονήσεις, οδήγησε τους "πράσινους" στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και αναδείχθηκε MVP με μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ».

