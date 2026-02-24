ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αποκάλυψη του Πασκουάλ για τα μεταγραφικά της Μπαρτσελόνα

Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα δήλωσε εξαιρετικά απογοητευμένος με την κατάληξη του Κυπέλλου Ισπανίας και έδωσε απαντήσεις, όσον αφορά τα μεταγραφικά της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε από την Μπασκόνια στα ημιτελικά με σκορ 70-67, χάνοντας έτσι την δυνατότητα να διεκδικήσει την πολυπόθητη κούπα του Κυπέλλου Ισπανίας. Μετά τον αποκλεισμό αυτό οι «μπλαουγκράνα» στρέφουν την προσοχή τους εξ 'ολοκλήρου στην Euroleague και την ερχόμενη αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια.

Ο προπονητής της ομάδας, Τσάβι Πασκουάλ, τοποθετήθηκε πρόσφατα και μίλησε για πολλά θέματα που αφορούν τον σύλλογο. Συγκεκριμένα, έσπευσε να επισημάνει πως οι Κέβιν Πάντερ, Γιάν Βέσελι και Τόμας Σατοράνσκι που βοήθησαν την ομάδα στο κύπελλο αμέσως μετά τους τραυματισμούς τους, είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση και έχουν συμμετέχει στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, καθησυχάζοντας τους φίλους της ομάδας.

Μετά, μίλησε για την συνέχεια της σεζόν, τονίζοντας την κρισιμότητα της δεύτερης φάσης και εξήγησε το πως θέλει μαζί με το σύνολο του να προσεγγίζουν κάθε παιχνίδι λέγοντας «Τώρα πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός, κάτι που είναι πολύ δύσκολο επειδή οι παίκτες βλέπουν τον τελικό πολύ μακριά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινάει τώρα».

Τέλος, απέκλεισε κατηγορηματικά την όποια ενίσχυση κατά την διάρκεια της φετινής σεζόν, δίνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στο ήδη υπάρχον ρόστερ. «Όσον αφορά την ομάδα, η κατάσταση είναι αυτή που έχει. Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε κανέναν, αυτό είναι όλο. Είμαστε αυτοί που είμαστε και θα τα βγάλουμε πέρα ​​με ό,τι έχουμε. Είμαστε χαρούμενοι και δεν πρόκειται να επιμείνουμε σε αυτό. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την αναγνώριση των οπαδών, οι οποίοι κάνουν καταπληκτική δουλειά».

athletiko.gr 

 

 

