Ορίστηκαν κλήρωση και ημερομηνίες για την ημιτελική φάση του κυπέλλου

Στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του κυπέλλου, όπου οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών θα μπουν την κληρωτίδα. Σε αυτή τη φάση, οι αγώνες θα είναι διπλοί και τα ντέρμπι… αναπόφευκτα, αφού στους «4» βρίσκονται ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ κι Πάφος.

Αναλυτικά: «Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενημερώνει πως η κλήρωση της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στις 10:00 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του σταδίου ΓΣΠ.

Στην κλήρωση θα συμμέτασχουν η ΑΕΛ Λεμεσού, ο ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ο Απόλλων Λεμεσού και η Πάφος F.C.

Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης είναι διπλοί και θα διεξαχθούν στις 8 και 22 Απριλίου. Οι αγώνες μπορούν να οριστούν και Τρίτη ή Πέμπτη».