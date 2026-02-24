Κουρτουά: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε τον ρατσισμό, ούτε την ομοφοβία»

Ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για το Champions League, ο Τιμπό Κουρτουά μίλησε στη συνέντευξη Τύπου. Ο τερματοφύλακας της «βασίλισσας» αναφέρθηκε στο περιστατικό ανάμεσα στον Τζανλούκα Πρεστιάνι και τον Βινίσιους, τονίζοντας πως δεν θα ανεχτούν ούτε τον ρατσισμό, αλλά ούτε και την ομοφοβία.

Επιπλέον, μίλησε και για τους φίλους της Μπενφίκα οι οποίοι όπως υποστήριξε έκαναν και εκείνοι ρατσιστική επίθεση και θεωρεί πως θα έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής και να τους διώξουν από το γήπεδο.

«Μου φαίνεται εξίσου σοβαρό ακόμη και να αποκάλεσε τον Βίνι "αδερφή". Και τα δύο είναι προσβολές. Είδα τις εικόνες από τις κερκίδες της Μπενφίκα και νομίζω ότι είναι λυπηρό να το βλέπεις αυτό σε έναν αγώνα. Μπορεί να σου αρέσει ο παίκτης περισσότερο ή λιγότερο, αλλά το να το κάνεις αυτό είναι λυπηρό. Δεν ξέρω αν η Μπενφίκα έχει ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσει δίωξη στους οπαδούς που έκαναν την χειρονομία του πιθήκου. Ρατσισμός, ομοφοβία, δεν μπορούμε ποτέ να το δεχτούμε αυτό. Η προσβολή είναι εξίσου ισχυρή. Αν δεν είχε καλύψει το στόμα του εκεί, μπορούμε να φανταστούμε τι πρέπει να είπε με το στόμα του καλυμμένο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Νομίζω ότι γίνονται όλο και καλύτεροι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Βίνι είναι αυτός που αποφασίζει πότε θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι, ως ομάδα θα είχαμε κρατήσει τη θέση μας. Τα άλλα πράγματα που συνέβησαν στις κερκίδες, για μένα, είναι επαρκής λόγος για να σταματήσει ο αγώνας και να αποβληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ως ποδοσφαιριστές, δεν βλέπουμε τα πάντα, επειδή υπάρχουν στιγμές που είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι που το βλέπουν αυτό. Υπάρχει ένας αξιωματούχος της Μπενφίκα που είναι δύο μέτρα μακριά και πρέπει να δράσει. Μπορούμε να βελτιωθούμε όλο και περισσότερο σε αυτά τα πράγματα και να σταματήσουμε να είμαστε τόσο αδαείς», είπε ο έμπειρος τερματοφύλακας.

