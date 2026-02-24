Απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του δέχεται ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους

Την απόφαση του να κλείσει όλους τους λογαριασμούς του στα social media πήρε ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο. Ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους δέχεται τον τελευταίο καιρό απειλές κατά της ζωής του, ενώ οι θρασύδειλοι έφτασαν να απειλήσουν και μέλη της οικογένειας του.

Ο Ντι Γκρεγκόριο βρίσκεται ίσως στη χειρότερη περίοδο της καριέρας του, αφού δέχθηκε υβριστικά συνθήματα και έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Γιουβέντους στο πρόσφατο παιχνίδι με την Κόμο, που του καταλογίζουν ότι είναι οπαδός της Ίντερ και πως είναι λίγος για να φοράει την φανέλα των μπιανκονέρι.

