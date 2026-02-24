Μέσα σε λίγες ώρες ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε 8.000 εισιτήρια!

Tα εισιτήρια αφορούσαν τις πρώτες θύρες που άνοιξαν σήμερα το μεσημέρι και τα οποία εξαντλήθηκαν... για πλάκα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, αύριο (Τετάρτη 25/2) το μεσημέρι θα τεθούν προς πώληση εισιτήρια που θα αφορούν σε νέες θύρες του Πανθεσσαλικού που θα ανοίξουν.

Είναι δεδομένο πως το γήπεδο του Βόλου θα έχει κιτρινόμαυρο χρώμα την Κυριακή, με τον κόσμο της ΑΕΚ να ετοιμάζεται για... απόβαση στην Μαγνησία όπως σας ενημερώσαμε και νωρίτερα, με την ίδια την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ήδη να έχει ζητήσει να λάβει ΟΛΑ τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μένει λοιπόν να δούμε ποιος ακριβώς θα είναι ο τελικός αριθμός των φίλων του Δικεφάλου που θα βρεθούν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό.

