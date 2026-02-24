Γλίτωσε τα χειρότερα ο Παβλένκα στον ΠΑΟΚ

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο Παβλένκα.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το πρόβλημα στα πλευρά του και όπως αποδείχθηκε δεν έχει υποστεί κάταγμα, κάτι για το οποίο φοβούνταν οι άνθρωποι της ομάδας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί, αλλά ότι σαφώς δεν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάτι που θα γινόταν εάν ήταν τελικά «σπάσιμο».

Ο Τσέχος τερματοφύλακας θα μείνει εκτός δράσης για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ακόμη δεν μπορεί να υπολογιστεί, καθώς θα ακολουθήσει θεραπεία για να ξεπεράσει το θλαστικό αυτό τραύμα.

sport-fm.gr