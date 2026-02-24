ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τεσσάρα στους «16» η Ατλέτικο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τεσσάρα στους «16» η Ατλέτικο!

Ο Χρήστος Τζόλης τα έδωσε όλα, η Μπριζ έπαιξε στα ίσα για ένα ημίχρονο στο Metropolitano, όμως ο Σόρλοθ με χατ-τρικ έστειλε την Ατλέτικο Μαδρίτης στους «16» του Champions League (4-1).

Πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, οι Rojiblancos έκαμψαν την αντίσταση της ομάδας του Χρήστου Τζόλη με 4-1 και σε συνδυασμό με το 3-3 του πρώτου, πέρασαν στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Λίβερπουλ η Τότεναμ. Το γκολ των Βέλγων ήρθε από κόρνερ του Έλληνα, ο οποίος έδωσε 2 φορές πάρε-βάλε αλλά η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ, απόλυτος πρωταγωνιστής ο Αλεξάντερ Σόρλοθ με χατ-τρικ.

Καλύτερα μπήκε στο ματς η Μπριζ δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να κλειστεί, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα δέχθηκε γκολ από ατομικό λάθος. Στο 23’ ο Όμπλακ έκανε το βολέ, ο Σόρλοθ κατέβασε και δοκίμασε το μακρινό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνά κάτω από το σώμα του Μινιολέ και να καταλήγει στα δίχτυα. Το 1-0 δεν «έριξε» την Μπριζ, το αντίθετο μάλιστα και στο 36’ από κόρνερ του Χρήστου Τζόλη ήρθε η ισοφάριση όταν μετά την εκτέλεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ο Μέχελε πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Ορντόνιες με νέα κεφαλιά έγραψε το 1-1.

Στα επόμενα λεπτά μάλιστα, οι Βέλγοι θα μπορούσαν να έχουν κάνει το 1-2 σε δύο περιπτώσεις με πρωταγωνιστή τον Τζόλη. Στο 38’ ο 24χρονος χόρεψε τον Μάρκος Γιορέντε και γύρισε στο Βέτλεσεν αλλά στο πλασέ του ο Όμπλακ έκανε εκπληκτική επέμβαση και στο 45’ πάλι ο Έλληνας γύρισε στον συμπαίκτη του αλλά εκείνος έκανε αυτή τη φορά αδύναμο τελείωμα και το 1-1 παρέμεινε για το πρώτο μέρος.

Δυστυχώς για την Μπριζ, δεν θα έμενε και στην επανάληψη. Στο 48’ ο Τζόνι Καρντόσο έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Βανάκεν και πήγε στα δίχτυα για το 2-1. Στο 66’ ο Όμπλακ διάβασε τη φάση και βγήκε για να σταματήσει τον Φορμπς και στο 70’ ο Τζόλης βρέθηκε στο έδαφος αλλά το check από το VAR έδειξε «τίποτα». Στο φινάλε ήταν όλο του Αλεξάντερ Σόρλοθ, ο οποίος στο 76’ εκτέλεσε ξανά τον Μινιολέ μετά το γύρισμα του Λούκμαν και στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 4-1 με πλασέ στην κίνηση μετά τη σέντρα του Ρουτζέρι.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Κόκε (70’ Μολίνα), Τζόνι Καρντόσο (83’ Μεντόσα), Μπαένα (70’ Λούκμαν), Τζουλιάνο Σιμεόνε (83’ Χιμένες), Άλβαρες (72’ Γκριεζμάν), Σόρλοθ.

Μπριζ (Ιβάν Λέκο): Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνιες, Μέχελε (88’ Μάιγιερ), Σέις (82’ Λεμαρετσάλ), Στάνκοβιτς, Βέτλεσεν (66’ Ντιακόν), Βανάκεν, Φορμπς, Τζόλης (82’ Τζόλης), Τρεσόλντι (65’ Βερμάντ).

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέσα σε λίγες ώρες ο κόσμος της ΑΕΚ εξαφάνισε 8.000 εισιτήρια!

Ελλάδα

|

Category image

Η αποκάλυψη του Πασκουάλ για τα μεταγραφικά της Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Με τεσσάρα στους «16» η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποθέωσε DPG και Χέις η «AS»: «Άλλαξαν τα δεδομένα στην Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής του δέχεται ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους τρεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ΑΕΚ έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Ξέρω τι μπορώ να κάνω - Μετανιώνω για κάποιες αποφάσεις που πήρα»

Τένις

|

Category image

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Παβλένκα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Σκούπα» τίτλου για την Cowin ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Λάρισα από τα παλιά: Πήρε βαθμούς στα 4/6 με τους Big-4, κέρδισε και τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Γεωργίου για Μαρκέτι: «Έδειξε πως είναι διαιτητής επιπέδου, παίρνει 8.5»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κουρτουά: «Δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε τον ρατσισμό, ούτε την ομοφοβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι αστέρες του ΝΒΑ που κινδυνεύουν να χάσουν τα βραβεία στο τέλος της σεζόν

NBA

|

Category image

Μόρις: «Δύσκολο χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ - Έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη