Με τεσσάρα στους «16» η Ατλέτικο!

Πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα, οι Rojiblancos έκαμψαν την αντίσταση της ομάδας του Χρήστου Τζόλη με 4-1 και σε συνδυασμό με το 3-3 του πρώτου, πέρασαν στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Λίβερπουλ η Τότεναμ. Το γκολ των Βέλγων ήρθε από κόρνερ του Έλληνα, ο οποίος έδωσε 2 φορές πάρε-βάλε αλλά η ανατροπή δεν ήρθε ποτέ, απόλυτος πρωταγωνιστής ο Αλεξάντερ Σόρλοθ με χατ-τρικ.

Καλύτερα μπήκε στο ματς η Μπριζ δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να κλειστεί, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα δέχθηκε γκολ από ατομικό λάθος. Στο 23’ ο Όμπλακ έκανε το βολέ, ο Σόρλοθ κατέβασε και δοκίμασε το μακρινό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να περνά κάτω από το σώμα του Μινιολέ και να καταλήγει στα δίχτυα. Το 1-0 δεν «έριξε» την Μπριζ, το αντίθετο μάλιστα και στο 36’ από κόρνερ του Χρήστου Τζόλη ήρθε η ισοφάριση όταν μετά την εκτέλεση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ο Μέχελε πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Ορντόνιες με νέα κεφαλιά έγραψε το 1-1.

Στα επόμενα λεπτά μάλιστα, οι Βέλγοι θα μπορούσαν να έχουν κάνει το 1-2 σε δύο περιπτώσεις με πρωταγωνιστή τον Τζόλη. Στο 38’ ο 24χρονος χόρεψε τον Μάρκος Γιορέντε και γύρισε στο Βέτλεσεν αλλά στο πλασέ του ο Όμπλακ έκανε εκπληκτική επέμβαση και στο 45’ πάλι ο Έλληνας γύρισε στον συμπαίκτη του αλλά εκείνος έκανε αυτή τη φορά αδύναμο τελείωμα και το 1-1 παρέμεινε για το πρώτο μέρος.

Δυστυχώς για την Μπριζ, δεν θα έμενε και στην επανάληψη. Στο 48’ ο Τζόνι Καρντόσο έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Βανάκεν και πήγε στα δίχτυα για το 2-1. Στο 66’ ο Όμπλακ διάβασε τη φάση και βγήκε για να σταματήσει τον Φορμπς και στο 70’ ο Τζόλης βρέθηκε στο έδαφος αλλά το check από το VAR έδειξε «τίποτα». Στο φινάλε ήταν όλο του Αλεξάντερ Σόρλοθ, ο οποίος στο 76’ εκτέλεσε ξανά τον Μινιολέ μετά το γύρισμα του Λούκμαν και στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 4-1 με πλασέ στην κίνηση μετά τη σέντρα του Ρουτζέρι.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Κόκε (70’ Μολίνα), Τζόνι Καρντόσο (83’ Μεντόσα), Μπαένα (70’ Λούκμαν), Τζουλιάνο Σιμεόνε (83’ Χιμένες), Άλβαρες (72’ Γκριεζμάν), Σόρλοθ.

Μπριζ (Ιβάν Λέκο): Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνιες, Μέχελε (88’ Μάιγιερ), Σέις (82’ Λεμαρετσάλ), Στάνκοβιτς, Βέτλεσεν (66’ Ντιακόν), Βανάκεν, Φορμπς, Τζόλης (82’ Τζόλης), Τρεσόλντι (65’ Βερμάντ).

sdna.gr