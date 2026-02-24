ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λάρισα από τα παλιά: Πήρε βαθμούς στα 4/6 με τους Big-4, κέρδισε και τον Άρη

Η AEL Novibet ύψωσε το ανάστημά της για μία ακόμη φορά κόντρα στους "μεγάλους", προσθέτοντας και τον ΠΑΟΚ στα θύματά της.

Έξι παιχνίδια μέχρι στιγμής με τους Big-4 στο πρωτάθλημα, αφού έχει ακόμη δύο να δώσει έως το φινάλε της regular season και ηττήθηκε μόλις στα δύο!Τι κι αν είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία; Η ΑΕΛ υπενθυμίζει ότι παραμένει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετά τον Παναθηναϊκό, το έδειξε και κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με τους Πράσινους μάλιστα δεν έχασε σε κανένα από τα δύο φετινά τους ματς, αφού στον α' γύρο είχε ισοφαρίσει με πέναλτι στις καθυστερήσεις (2-2), ενώ στη Λεωφόρο την περασμένη εβδομάδα έφυγε όρθια (1-1), σε ματς στο οποίο προηγήθηκε.

Την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε η -αναγεννημένη- ομάδα του Παντελίδη πρόσθεσε και τον ΠΑΟΚ στη λίστα των θυμάτων της. Βρήκε τους Θεσσαλονικείς κουρασμένους και με ελλείψεις και δεν έχασε την ευκαιρία. Παρότι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, βρήκε την ισοφάριση πριν την ανάπαυλα και το τελικό 1-1 αφήνει εν τέλει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς στις καθυστερήσεις φλέρταρε δις με την ολική ανατροπή, αλλά τη μία πλήρωσε την αστοχία του Κακουτά προ κενού τέρματος και στην εκπνοή ακυρώθηκε (ορθώς) το γκολ που σημείωσε για χέρι του Μούργου.

Αποτέλεσμα ωστόσο είχαν πάρει οι "βυσσινί" και από την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, ΑΕΚ και μάλιστα την εποχή που βρίσκονταν ακόμα στα... κάτω τους, με τον Γιώργο Πετράκη στο τιμόνι. Πάλι μάλιστα βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο "ΑEL FC Arena", αλλά ο Τσάκλα ισοφάρισε στο 75' και το 1-1 έμεινε έως το τέλος. Τα μοναδικά παιχνίδια που έχασαν από τους Big-4 στο πρωτάθλημα, ήταν το 0-2 με τον Ολυμπιακό για τον α’ γύρο και το 1-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Πέραν αυτών βέβαια, η ΑΕΛ κόντραρε φέτος στα ίσια και τον Άρη. Πριν ένα μήνα πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 1-0 στη Λάρισα, ενώ στον α' γύρο είχε λυγίσει με γκολ στο 99' (2-1) κι ενώ είχε ισοφαρίσει δύο λεπτά νωρίτερα.

Το φινάλε πάντως της regular season παραμένει εξαιρετικά δύσκολο βέβαια για τους Θεσσαλούς, καθώς θα αντιμετωπίσουν ΑΕΚ και Ολυμπιακό εκτός έδρας, ενώ έχουν να πάνε στο Ηράκλειο την προσεχή αγωνιστική και ενδιάμεσα φιλοξενούν τον Αστέρα Τρίπολης.

Διαβαστε ακομη