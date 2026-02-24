Μόρις: «Δύσκολο χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ - Έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νιώθω καλά. Είδαμε το φιλμ, να δούμε πού κάναμε λάθη στον τελικό. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι. Παίζουν καλύτερα στην έδρα τους. Παίζουν πολύ σκληρά. Να ματσάρουμε το physicality. Να μπούμε δυνατά στο ματς».

Για τις απουσίες των Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ: «Θα είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε την νοοτροπία πως πρέπει να βγει κάποιος άλλος μπροστά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ευκαιρία. Θα είναι μεγάλη απώλεια ο Μιλουτίνοφ στο ζωγραφιστό αλλά και ο Σάσα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για την κατάστασή του: «Είναι δύσκολο. Προσπαθώ να δυναμώσω τον αστράγαλό μου κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορώ. Αν πρέπει να παίξω, θα παίξω. Κάθε μέρα είναι καλύτερη, κάποιες πιο δύσκολες από άλλες. Θέλω να είμαι και πάλι έτοιμος όπως πριν τον τραυματισμό μου».

Για το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Ευρωλίγκα από άποψη ταλέντου. Αν ενωθούμε και ανεβάσουμε στροφές στην άμυνα –αυτός νιώθω ότι είναι ο στόχος μας και αυτό κρατήσαμε από τη συνάντησή μας. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και να το θέλουμε περισσότερο στην άμυνα. Προετοιμάζομαι λοιπόν να είμαι στο αποκορύφωμά μου την περίοδο των play-offs. Αυτό επιδιώκω και ξέρω ότι και οι υπόλοιποι θα είναι προετοιμασμένοι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να παίρνουμε νίκες για να είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση όταν έρθουν τα play-offs».

Για την επιστροφή του: «Την περιμένω με ανυπομονησία. Όπως είπα, αν επανέλθω εκεί που πρέπει σωματικά όσον αφορά τον αστράγαλό μου και την υγεία μου, θα είμαι έτοιμος. Το παιχνίδι σίγουρα έχει επιβραδυνθεί για μένα από τότε που ήρθα. Δεν είναι τόσο γρήγορο όσο όταν πρωτοήρθα, είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχασα και βάρος, οπότε νιώθω καλά σε αυτό το κομμάτι, απλώς προσπαθώ να φέρω το πόδι μου εκεί που πρέπει».

