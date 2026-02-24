ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το καλύτερο της εξαετίας

Η στατιστική πλευρά του Απόλλωνα με την έλευση του Λοσάδα

Με τους τρεις βαθμούς που πήρε, το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα απέναντι στον Εθνικό έφθασε τους 48, απολογισμός που είναι ο καλύτερος που έχει να επιδείξει ο Απόλλωνας την τελευταία εξαετία.

Τόσους βαθμούς είχε μαζέψει, μετά το πέρας της 23ης αγωνιστικής, και την περίοδο 2020-21, οπότε και πάλι ήταν στη δεύτερη θέση, ισόβαθμος όμως με την ΑΕΛ (σ.σ. και ένα μπροστά από την Ομόνοια, που στέφθηκε τελικά κυπελλούχος). Την περίοδο 2021-22, τη χρονιά που είχαν κατακτήσει δηλαδή τον τίτλο, οι γαλάζιοι είχαν 47 βαθμούς στην 23η στροφή του πρωταθλήματος, με την υποσημείωση ότι εκείνη η χρονιά διεξήχθη με 12 ομάδες.

Από εκεί και πέρα, στις επόμενες τρεις χρονιές, μετά από 23 αγώνες, ο Απόλλωνας είναι πάρει 35 βαθμούς τις περιόδους 2022-23 και 2024-25, ενώ τη σεζόν 2023-24 κέρδισε 34 βαθμούς.

Διαβαστε ακομη