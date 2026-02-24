Η ΑΕΚ έχει ζητήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Βόλο!

Οι Ενωσίτες ετοιμάζουν κυριολεκτικά «απόβαση» στην Μαγνησία, ενώ δείγμα της ζήτησης που υπάρχει είναι ότι εξ αρχής, η ΠΑΕ ΑΕΚ επίσημα έχει ζητήσει να πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, που θα είναι σίγουρα πάνω από 10 χιλιάδες. Από εκεί και πέρα προφανώς αναλόγως με τη διάθεση και την πώληση θα φανεί πόσο πιο πάνω μπορεί να πάει ο αριθμός.

Από εκεί και πέρα νωρίτερα διαβάσατε ότι ο Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές πώλησης των εισιτηρίων αλλά και τους τρόπους διάθεσης, ενώ αυτό που διευκρινίζεται από την ΑΕΚ είναι πως για τον κόσμο της Ένωσης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προπώληση. Θα ακολουθήσει, άλλη ανακοίνωση που θα βγάλει αυτή την φορά η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ προκειμένου να ενημερώνει και εκείνη από την πλευρά της για τις λεπτομέρειες της πώλησης των εισιτηρίων και την έναρξη της διάθεσης.

