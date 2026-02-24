ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ορίστηκε σε τρεις... δόσεις το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Mια στροφή πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων της 25ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ακρίτας Χλώρακας

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας

18:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια Λευκωσίας

18:00 Πάφος FC – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026

16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Άρης Λεμεσού

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

