Ορίστηκε σε τρεις... δόσεις το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Mια στροφή πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων της 25ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ακρίτας Χλώρακας
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας
18:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια Λευκωσίας
18:00 Πάφος FC – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026
16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Άρης Λεμεσού
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού