Οι αστέρες του ΝΒΑ που κινδυνεύουν να χάσουν τα βραβεία στο τέλος της σεζόν

Με τους νέους κανονισμούς του ΝΒΑ οι παίκτες πρέπει να αγωνιστούν σε τουλάχιστον 65 ματς για να μπορούν να διεκδικήσουν τα βραβεία στο φινάλε της σεζόν. Έτσι, οι Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ήδη μείνει… εκτός κούρσας.

Ωστόσο, και άλλοι αστέρες κινδυνεύουν να μπουν στην ίδια λίστα. Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι στο… όριο καθώς μπορεί να χάσει μόλις ένα ματς ακόμα, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ έχει τρία ματς που μπορεί να χάσει.

O Βίκτορ Ουεμπανιάμα μπορεί να μείνει εκτός για ακόμη 4 παιχνίδια, ο Λούκα Ντόντσιτς άλλα πέντε, ενώ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχει… κάβα έξι αγώνες και τέλος ο Άντονι Έντουαρντς μπορεί να χάσει επτά ακόμα αναμετρήσεις.

sdna.gr