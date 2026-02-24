ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ, αυτή είναι η ευκαιρία σου

Αδιαπραγμάτευτο το τρία στα τρία!

Με το πρωτάθλημα να βρίσκεται σε σημείο καμπής στη μάχη του λίγο πριν τα πλέι οφ και με τη βαθμολογία να παραμένει «σφιχτή», τα επόμενα τρία παιχνίδια προσφέρουν ευκαιρία για ουσιαστικό άλμα στην ΑΕΚ.

Στο τελευταίο παιχνίδι της η ομάδα της Λάρνακας έχασε με ανατροπή από την Ομόνοια Αραδίππου, σπαταλώντας έτσι άλλη μία ευκαιρία για να μειώσει την ψαλίδα της από την πρωτοπόρο Ομόνοια αφού κι αυτή έχασε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό έφερε μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο της ομάδας και ιδιαίτερα στους οργανωμένους οπαδούς της που εξέφρασαν τα παράπονά τους μέσω ανακοίνωσης.

Στο ποδόσφαιρο όμως πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Οι κιτρινοπράσινοι έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα από τους ανταγωνιστές τους στις επόμενες τρεις αγωνιστικές και εάν θέλουν να μπουν στη τελική ευθεία με ελπίδες για κατάκτηση του τίτλου, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το τρία στα τρία.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ: 

  • 24η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 
  • 25η αγωνιστική: ΑΕΚ - Ακρίτας
  • 26η αγωνιστική: Εθνικός Άχνας - ΑΕΚ

Α. Π.

 

Διαβαστε ακομη