Αναγκαία η διακοπή για Λοσάδα

Ο Ερνάν Λοσάδα ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του στον Απόλλωνα με τη νίκη στο «Αμμόχωστος» επί της ΕΝΥ. Το ζητούμενο για τον Αργεντίνο ήταν να έρθει η νίκη με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να πάει η ομάδα με ηρεμία στη διακοπή και να δουλέψει με καλύτερες προϋποθέσεις.

Αυτές οι μέρες χωρίς αγωνιστική δράση είναι αναγκαία για τους παίκτες και τον προπονητή. Αφενός για να πάρουν οι ποδοσφαιριστές ανάσες και αφετέρου για τον Λοσάδα να ξεκινήσει να βάλει τα δικά του στοιχεία στην ομάδα. Οι παίκτες των γαλάζιων ξεκινούν την προετοιμασία τους για το δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο (4/1) στο «Αλφαμέγα».

Ουσιαστικά αυτό, είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για τον Λοσάδα, ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Εάν η νίκη στο τελευταίο ματς του 2025 επανέφερε τα χαμόγελα στο Κολόσσι, ένα τρίποντο κόντρα στους πρωτοπόρους θα απογειώσει άπαντες στο στρατόπεδο της ομάδας της Λεμεσού.