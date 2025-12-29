ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο δίκαιος Πάμπλο Γκαρσία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο δίκαιος Πάμπλο Γκαρσία

Ο βασικός κορμός της εντεκάδας του ΑΠΟΕΛ αποτελείται από 8 παίκτες που έχουν 13 συμμετοχές και πάνω σε 15 παιχνίδια.

Έχοντας στη διάθεσή του ένα μικρότερο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια ρόστερ, ο Πάμπλο Γκαρσία μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους του τους ποδοσφαιριστές. Ο Ουρουγουανός τεχνικός έδειξε πως είναι δίκαιος και πως εάν ένας ποδοσφαιριστής δουλέψει, τότε δεδομένα θα πάρει την ευκαιρία του.

Για παράδειγμα, ο Μπέλετς ξεκίνησε ως βασικός στη σεζόν, ακολούθως πήρε τη θέση του ο Περέιρα κάτω απ΄τα δοκάρια και λίγο πριν το τέλος του 2025 ο πρώτος έχει 7 συμμετοχές και ο δεύτερος 8. Από εκεί και πέρα, παρατηρούμε πως όντως υπάρχουν ποδοσφαιριστές σχεδόν με το απόλυτο συμμετοχών σε 15 παιχνίδια, ωστόσο κι αυτοί που έρχονται από... πίσω έχουν πάρει την ευκαιρία τους από τον Γκαρσία.

Ο βασικός κορμός της εντεκάδας του ΑΠΟΕΛ αποτελείται από 8 παίκτες που έχουν 13 συμμετοχές και πάνω σε 15 παιχνίδια. Αυτοί είναι οι Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Νανού, Ρόσα, Κόρμπου, Μάγιερ και Ντάλσιο. Είναι κι άλλοι ωστόσο παίκτες που έχουν έως τώρα ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχών, ενώ κάποιοι έχουν μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Για παράδειγμα, ο Ματίας Τομάς έχει παίξει σε 12 παιχνίδια, ο Πιέρος, ο Διαμαντάκος και ο Κούτσακος σε 11 και ο Ντράζιτς σε 10.

Ακόμα και ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν με την έναρξη της σεζόν δευτερότριτες επιλογές, έχουν παίζει σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Ο Ευαγόρας Αντωνίου (1), ο Βίτορ Μιρ (6), ο Κωνσταντίνος Γιαννακού, ο Νταβίντ Αμπάνια, ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης (2) και ο Γκάμπριελ Μαϊόλι (8) με τον Μαρκίνιος (7). 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο... σόου από τον Ελ Κααμπί με δύο γκολ και «ψαλιδάκι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, αλλά δεν το έκανε - Θέλουμε το χρυσό νταμπλ»

Ελλάδα

|

Category image

Υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά ο Σάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Έτσι θα αλλάξει το οφσάιντ, πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο με το VAR»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα ο Αραούχο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαία η διακοπή για Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο δίκαιος Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Πέρασε ιατρικά ο Γκεοργκίεφ - Στα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά κάτοικος Λεμεσού ο Σάβο

ΑΕΛ

|

Category image

Η σέρβικη πινελιά και οι επόμενοι στόχοι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αίγυπτος και Νότια Αφρική έκλεισαν θέση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πίττας... αποκαλύπτει τον Μπεργκ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξέρει καλά πως κρίνονται πολλά (τα επιπρόσθετα «όπλα»)

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ιωάννης Πίττας για ενδεχόμενη επιστροφή του στην Κύπρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιραόλα: «Δύσκολο να κρατήσουμε την Τσέλσι μακριά από το γκολ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη