Ο δίκαιος Πάμπλο Γκαρσία

Έχοντας στη διάθεσή του ένα μικρότερο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια ρόστερ, ο Πάμπλο Γκαρσία μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους του τους ποδοσφαιριστές. Ο Ουρουγουανός τεχνικός έδειξε πως είναι δίκαιος και πως εάν ένας ποδοσφαιριστής δουλέψει, τότε δεδομένα θα πάρει την ευκαιρία του.

Για παράδειγμα, ο Μπέλετς ξεκίνησε ως βασικός στη σεζόν, ακολούθως πήρε τη θέση του ο Περέιρα κάτω απ΄τα δοκάρια και λίγο πριν το τέλος του 2025 ο πρώτος έχει 7 συμμετοχές και ο δεύτερος 8. Από εκεί και πέρα, παρατηρούμε πως όντως υπάρχουν ποδοσφαιριστές σχεδόν με το απόλυτο συμμετοχών σε 15 παιχνίδια, ωστόσο κι αυτοί που έρχονται από... πίσω έχουν πάρει την ευκαιρία τους από τον Γκαρσία.

Ο βασικός κορμός της εντεκάδας του ΑΠΟΕΛ αποτελείται από 8 παίκτες που έχουν 13 συμμετοχές και πάνω σε 15 παιχνίδια. Αυτοί είναι οι Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Νανού, Ρόσα, Κόρμπου, Μάγιερ και Ντάλσιο. Είναι κι άλλοι ωστόσο παίκτες που έχουν έως τώρα ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχών, ενώ κάποιοι έχουν μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Για παράδειγμα, ο Ματίας Τομάς έχει παίξει σε 12 παιχνίδια, ο Πιέρος, ο Διαμαντάκος και ο Κούτσακος σε 11 και ο Ντράζιτς σε 10.

Ακόμα και ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν με την έναρξη της σεζόν δευτερότριτες επιλογές, έχουν παίζει σε τουλάχιστον ένα παιχνίδι. Ο Ευαγόρας Αντωνίου (1), ο Βίτορ Μιρ (6), ο Κωνσταντίνος Γιαννακού, ο Νταβίντ Αμπάνια, ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης (2) και ο Γκάμπριελ Μαϊόλι (8) με τον Μαρκίνιος (7).