Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα ο Αραούχο!

Ο Ρονάλντ Αραούχο επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα μετά από έναν μήνα απουσίας, αφήνοντας πίσω του τη δύσκολη περίοδο που τον κράτησε εκτός δράσης για λόγους ψυχικής υγείας.

Σημαντική μέρα για τον Ρονάλντ Αραούχο, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα έπειτα από έναν μήνα απουσίας, αφήνοντας πίσω του τη δύσκολη περίοδο που τον κράτησε εκτός δράσης για λόγους ψυχικής υγείας.

Ο Ουρουγουανός στόπερ ζήτησε στις αρχές Δεκεμβρίου χρόνο από τον σύλλογο, προκειμένου να διαχειριστεί την ψυχολογική φόρτιση που βίωνε. Παρότι ήταν σωματικά έτοιμος, ένιωθε πως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων και πήρε την απόφαση να κάνει ένα βήμα πίσω. Μια απόφαση που έγινε απόλυτα σεβαστή από τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες του.

Το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), στην προπόνηση ανοιχτή για το κοινό στο «Johan Cruyff», ο Αραούχο φόρεσε ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και βγήκε στο γήπεδο μαζί με τους υπόλοιπους. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς γνώρισε θερμή υποδοχή και έντονο χειροκρότημα από τους φιλάθλους, που έδειξαν ξεκάθαρα τη στήριξή τους.

Η επιστροφή στις προπονήσεις αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Πλέον, το ερώτημα αφορά το πότε θα είναι έτοιμος να μπει ξανά σε αποστολή, με τον ίδιο να έχει ως στόχο να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της 3ης Ιανουαρίου στο «RCDE Stadium» με την Εσπανιόλ.

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη