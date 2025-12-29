Η σέρβικη πινελιά και οι επόμενοι στόχοι

Αν και σε μία μεταγραφική περίοδο τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, ο Νεμάνιαν Τόσιτς θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός ήρθε μάλιστα στο νησί μας και είναι η επιλογή της ομάδας προγραμματισμού για ενίσχυση στα μετόπισθεν, ελπίζοντας πως θα κάνει τη διαφορά. Και ελπίζουν πως αυτό θα γίνει άμεσα και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (17:00).

«Έκανε όνομα» στην Τσουκαρίτσκι στην οποία μέτρησε 123 συμμετοχές, ενώ δεν θα είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός της χώρας του αφού έπαιξε και στην Ελβετία (Ζυρίχη) αλλά και Ισπανία (Λακορούνια). Θήτευσε επίσης και σε άλλες ομάδες της Σερβίας (Σίντεντλιτς, Σαμπάτς). Στα 28 του χρόνια βρίσκεται σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία και σαφώς μία καλή παρουσία στην «Κυρία» θα του αναγεννήσει την καριέρα.

Από εκεί και πέρα όμως, είναι αντιληπτό πως θα χρειαστούν και άλλες... πινελιές ώστε το κυανόλευκο ρόστερ να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να αποφύγει τις περιπέτειες. Αν και τα οικονομικά είναι σε δύσκολη κατάσταση, η διοίκηση Πραστίτη προσπαθεί καθημερινώς να βρει πόρους για να ικανοποιήσει τα «θέλω» του Τιμούρ Κετσπάγια. Η λογική λέει πως θα γίνει κίνηση και στην επίθεση με παίκτη που να μπορεί να δώσει λύσεις και στα άκρα αλλά και στην κορυφή, ενώ ενδέχεται να υπάρξει ενίσχυση και στο κέντρο με παίκτη.

Δεν φτάνει όμως το «νέο αίμα». Επιβάλλεται και παίκτες που είναι στο ρόστερ να ανεβάσουν ταχύτητες. Ελάχιστοι το έπραξαν έως τώρα και αυτό αποτυπώνεται και στον βαθμολογικό πίνακα. Η Ανόρθωση είναι στη 12η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού. Ορισμένοι έδειξαν καλά στοιχεία, άλλοι καθόλου, όμως όλοι μαζί καλούνται να οδηγήσουν την ομάδα μακριά από περιπέτειες.

Δύσκολο, χωρίς όμως επιλογή

Η Ανόρθωση στα δύο τελευταία παιχνίδια με ομάδες στα… μέτρα της πήρε μόλις έναν βαθμό. Ηττήθηκε από την Ομόνοια Αραδίππου και έφερε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Πρέπει λοιπόν να ψάξει να πάρει βαθμούς από ομάδες που έχουν στόχους πρωταθλητισμού. Αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (17:00). Δύσκολη αποστολή, όμως δεν έχει και επιλογή.