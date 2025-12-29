Ξανά κάτοικος Λεμεσού ο Σάβο

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ με κάθε επισημότητα είναι ο Ζακάρια Σάβο. Η ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων:

«Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τη σουηδική ομάδα Djurgarden για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Zakaria Sawo, μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Ο 25χρονος επιθετικός είναι γνώριμος στο κυπριακό φίλαθλο κοινό, καθώς αγωνίστηκε από το 2023 μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο στον Άρη Λεμεσού, πριν αποκτηθεί από τη Djurgården και συνεχίσει την καριέρα του στο σουηδικό πρωτάθλημα. Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού καλωσορίζει τον Zakaria Sawo και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».