Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, κλείνοντας οριστικά μια εκκρεμότητα που παρέμενε μετά τη λύση της συνεργασίας τους.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή ποσοστού περίπου 65% του συνολικού ποσού που προέβλεπε το συμβόλαιο του 48χρονου προπονητή, το οποίο είχε διάρκεια έως τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, συμφωνήθηκε όπως η αποπληρωμή της αποζημίωσης γίνει σε μηνιαίες δόσεις μέσα στο 2026, διευκολύνοντας έτσι τον οικονομικό προγραμματισμό της λεμεσιανής ομάδας.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, κλείνει και τυπικά το κεφάλαιο «Σωφρόνης Αυγουστή» για τον Απόλλωνα... τρίτη φόρα μέσα σε 7 χρόνια!