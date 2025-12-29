Ξέρει καλά πως κρίνονται πολλά (τα επιπρόσθετα «όπλα»)

Κρίνονται πολλά για την ΑΕΚ μέσα στον Ιανουάριο. Ευρισκόμενη στο -3 από την κορυφή αλλά με την Πάφος FC να έχει παιχνίδι λιγότερο, η ομάδα της Λάρνακας θα επιδιώξει στις πρώτες αγωνιστικές του 2026 να σμικρύνει τη διαφορά από το ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα ή και να πιάσει κορυφή. Κι όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εκ των βασικών της ανταγωνιστριών, η Πάφος FC, θα έχει να δώσει τον ερχόμενο μήνα δύο δύσκολα παιχνίδια στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Ο αγωνιστικός γολγοθάς της ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε την 8η θέση στη League Phase του Conference League και θα δώσει το επόμενο ευρωπαϊκό της παιχνίδι τον Μάρτιο, ξεκινά την ερχόμενη Κυριακή (04/01), όταν θα υποδεχθεί την Ανόρθωση, με την οποία πάντοτε οι αναμετρήσεις είναι τοπικά ντέρμπι, ανεξάρτητα από την αγωνιστική κατάσταση και θέση των ομάδων. Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, η ΑΕΚ θα πάει στη Λεμεσό για να αναμετρηθεί με τον φιλόδοξο Άρη, ενώ πέντε μέρες αργότερα, στις 14 του μήνα, διακυβεύεται και το μέλλον της στον θεσμό του κυπέλλου, αφού θα κοντραριστεί σε νοκ άουτ παιχνίδι με την ισχυρή Ομόνοια στο ΓΣΠ. Η ΑΕΚ στοχεύει να υπερασπιστεί τον τίτλο της αλλά η αποστολή της στη Λευκωσία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Μετά το εντός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα (18/01) θα ταξιδέψει στην Πάφο για να κοντραριστεί με τους περσινούς πρωταθλητές (25/01). Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι του αγώνα με την Πάφος FC θα προηγηθεί το ταξίδι των Παφιτών στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Τσέλσι (21/01), ενώ μετά την ΑΕΚ, η Πάφος FC θα υποδεχθεί και τη Σλάβια Πράγας (28/01). Οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη συγκυρία και να πάρουν αποτέλεσμα μέσα στο «Στέλιος Κυριακίδης», ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για τον τίτλο.

Επιπρόσθετα «όπλα»

Η επιστροφή του Ρόντεν αλλά και ο καλύτερος βαθμός ετοιμότητας του Καμπρέρα θεωρούνται επιπρόσθετα «όπλα» στη φαρέτρα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, προκειμένου η ομάδα να φέρει εις πέρας το δύσκολο πρόγραμμα που την περιμένει τις προσεχείς εβδομάδες. Ο Αργεντίνος φορ ήταν ο σκόρερ μάλιστα των δύο τελευταίων τερμάτων στο πρωτάθλημα. Είχε ισοφαρίσει σε 1-1 το ματς με την Ομόνοια και χάρισε τη νίκη επί της ΑΕΛ.