Αίγυπτος και Νότια Αφρική έκλεισαν θέση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Η Νότια Αφρική πήρε αυτό που ήθελε και κάτι παραπάνω, επικρατώντας 3-2 της Ζιμπάμπουε σε έναν αγώνα που είχε ξεκάθαρο χαρακτήρα τελικού.

Οι Νοτιοαφρικανοί ήξεραν ότι η νίκη τους έστελνε απευθείας στην επόμενη φάση και δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης, κλειδώνοντας την πρόκρισή τους στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Την ίδια ώρα, στο άλλο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική του Β' ομίλου, η Αίγυπτος αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές απέναντι στην Ανγκόλα, μένοντας στο 0-0.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν επηρέασε τους «Φαραώ», που είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά και ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με 7 βαθμούς, περνώντας με άνεση στους «16».

Η Νότια Αφρική ακολούθησε με 6 βαθμούς, παίρνοντας δίκαια τη δεύτερη θέση, ενώ η Ανγκόλα διατηρεί ισχνές μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Αντίθετα, η Ζιμπάμπουε έγινε η πρώτη ομάδα που αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.