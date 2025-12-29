Ο Πίττας... αποκαλύπτει τον Μπεργκ

Στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης φιλανθρωπικής εκπομπής του ΣΠΟΡ FM 95.0, ο Ιωάννης Πίττας, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος, ρωτήθηκε αν αποκτήθηκε από την ΑΪΚ Στοκχόλμης κατόπιν εισήγησης του Χένινγκ Μπεργκ. Απάντησε ως ακολούθως:

«Με είχαν βάλει στο μάτι από πριν, μετά με τον Μπεργκ ήταν όλα πιο εύκολα. Με υποδέχτηκε και με βοήθησε για να πάρω τον σωστό δρόμο στην πρώτη φορά που βγήκα εκτός Κύπρου.

Δεν έχει πολύ πάρε δώσε με παίκτες, υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που σε βοηθούσε. Σαν άνθρωπος είναι λίγο κρύος επειδή είναι και Νορβηγός. Όταν δει ότι είσαι πρόθυμος και δουλεύεις θα σου δώσει την ευκαιρία».