Υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά ο Σάρι

Σε επέμβαση στην καρδιά με τεχνολογία PFA η οποία ήταν προγραμματισμένη και απαραίτητη μετά τη διάγνωση επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής υποβλήθηκε ο Μαουρίτσιο Σάρι.

Ο 66χρονος προπονητής χειρουργήθηκε στην Πολυκλινική Τορ Βεργκάτα στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/12) η Λάτσιο, μια διαδικασία που είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Ο προπονητής της Λάτσιο θα δώσει κανονικά το παρών στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νάπολι την Κυριακή (4/1, 13:30), αφού αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός 24 ωρών.

Πηγή: sport-fm.gr