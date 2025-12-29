ΑΕΚ: Πέρασε ιατρικά ο Γκεοργκίεφ - Στα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί την Τρίτη (30/12), με το κόστος της μεταγραφής του να ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ προχώρησε σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων που έχουν προβλεφθεί στη συμφωνία.

Πρόκειται για ένα ποσό σαφώς υψηλότερο από όσα είχαν κυκλοφορήσει αρχικά στον βουλγαρικό Τύπο, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της ΑΕΚ να επενδύσει σοβαρά στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Ο Γκεοργκίεφ βρέθηκε ήδη στην OPAP Arena, καθώς και στα γραφεία της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι απαραίτητες τυπικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο νεαρός Βούλγαρος στόπερ θα βρεθεί και στα Σπάτα την Τρίτη, ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να πιάσει άμεσα δουλειά.

Ο Γκεοργκίεφ, που έχει περάσει και από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αμυντικά ταλέντα της γενιάς του στη χώρα του και έχει κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Ένωσης.

