ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ινφαντίνο: «Έτσι θα αλλάξει το οφσάιντ, πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο με το VAR»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ινφαντίνο: «Έτσι θα αλλάξει το οφσάιντ, πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο με το VAR»

Σημαντικές δηλώσεις από τον πρόεδρο της FIFA.

Ικανοποιημένος από τη λειτουργία του VAR δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον αθλητισμό στο Ντουμπάι, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ και αναφέρθηκε στις διακοπές στο παιχνίδι.

«Πριν από χρόνια, εισαγάγαμε το VAR για να κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο, για να δώσουμε στον διαιτητή την ευκαιρία να διορθώσει ένα λάθος που εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι στο σπίτι ή ακόμα και στο γήπεδο θα μπορούσαν να έχουν δει», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA και πρόσθεσε:

«Βελτιώνουμε συνεχώς το VAR με ολοένα και πιο προηγμένη τεχνολογία για να βοηθήσουμε τους διαιτητές να πάρουν τη σωστή απόφαση. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τους κανόνες, αναρωτώμενοι πώς μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο επιθετικό, πιο ελκυστικό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε  στον κανονισμό του οφσάιντ και τις διακοπές στο παιχνίδι: «Ας εξετάσουμε τον κανόνα του οφσάιντ, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, απαιτώντας από τον επιτιθέμενο να βρίσκεται πίσω από τον αμυντικό, στην ίδια ευθεία με αυτόν. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να είναι εντελώς μπροστά για να είναι οφσάιντ». Η ιδέα είναι να οριστεί μια θέση οφσάιντ μόνο όταν ο επιτιθέμενος βρίσκεται εντελώς μπροστά ​​από τον αμυντικό, όχι πλέον μόνο με ένα μέρος του σώματός του που μπορεί να αγγίξει την μπάλα. Αλλά αξιολογούμε επίσης μέτρα για να αποφύγουμε τη σπατάλη χρόνου. Είναι σημαντικό το παιχνίδι να κυλάει ομαλά, επομένως οι διακοπές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.»

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο... σόου από τον Ελ Κααμπί με δύο γκολ και «ψαλιδάκι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, αλλά δεν το έκανε - Θέλουμε το χρυσό νταμπλ»

Ελλάδα

|

Category image

Υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά ο Σάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Έτσι θα αλλάξει το οφσάιντ, πιο δίκαιο το ποδόσφαιρο με το VAR»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα ο Αραούχο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαία η διακοπή για Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο δίκαιος Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Πέρασε ιατρικά ο Γκεοργκίεφ - Στα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής

Ελλάδα

|

Category image

Ξανά κάτοικος Λεμεσού ο Σάβο

ΑΕΛ

|

Category image

Η σέρβικη πινελιά και οι επόμενοι στόχοι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αίγυπτος και Νότια Αφρική έκλεισαν θέση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πίττας... αποκαλύπτει τον Μπεργκ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξέρει καλά πως κρίνονται πολλά (τα επιπρόσθετα «όπλα»)

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ιωάννης Πίττας για ενδεχόμενη επιστροφή του στην Κύπρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιραόλα: «Δύσκολο να κρατήσουμε την Τσέλσι μακριά από το γκολ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη