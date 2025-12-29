Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, αλλά δεν το έκανε - Θέλουμε το χρυσό νταμπλ»

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και έστειλε το μήνυμά του για τον στόχο της κατάκτησης του φετινού νταμπλ σε μια ιστορική χρονιά για τον σύλλογο.

Παράλληλα, τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω», ενώ τον λόγο στη συνέχεια πήρε και ο Αντρέ Βιεϊρίνια.

Ο Σαββίδης άρχισε την ομιλία του λέγοντας: «Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε το χρυσό νταμπλ. Θέλουμε να είμαστε στην κορυφή, αλλά όχι για να μας μισούν. Θέλουμε να μας σέβονται και να μας αναγνωρίζουν», επισημαίνοντας πως:

«Αν κάποιος είναι πιο τυχερός και πιο ικανός, ας κερδίσει αυτός. Κι εμείς θα δουλέψουμε στα λάθη μας για να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Είμαι περήφανος γιατί δεν δεχόμαστε να κερδίζουμε κάτι που δεν αξίζουμε», ενώ για τα 100 χρόνια του συλλόγου είπε ότι:

«Οι πρόσφυγες έψαχναν κάτι για να διατηρήσουν την ψυχή τους, τη νοοτροπία και όλα αυτά που έφεραν από τις πατρίδες τους. Αυτά τα βρήκαν στον ΠΑΟΚ. Μέσα από τον ΠΑΟΚ μπορούσαν να εκφράζονται, να νιώθουν νοσταλγία και να ενώνονται. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το DNA μας».

Από την πλευρά του, ο Αντρέ Βιεϊρίνια δήλωσε πως: «Είναι τιμή μου που είμαι ανάμεσα σε τόσους ΠΑΟΚτσήδες. Εγώ δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚτσής, όπως εσείς, εγώ έγινα ΠΑΟΚτσής. Έκανα ότι μπορώ για να αποδείξω ότι είμαι ΠΑΟΚ, όσο φορούσα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και τώρα που δεν την φοράω...».

Όλα τα μέλη της επιτροπής πήραν τον λόγο, ενώ ιδιαίτερη ήταν η παρέμβαση του θρύλου του συλλόγου, Γιώργου Κούδα, που ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ υπενθύμισε στον Κούδα την υπόσχεσή του πως εκείνος θα είναι αυτός που θα δώσει το πρώτο λάκτισμα στη νέα Τούμπα.

