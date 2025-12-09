Φανούριος: «Σοβαρό μυικό πρόβλημα ο Μάρκοβιτς, θέλουμε περισσότερη συνέπεια στα αποτελέσματα»

Διαβάστε όσα είπε ο Φανούριος Κωνσταντίνου στον απόηχο της ισοπαλίας με την Ανόρθωσης στο «Αλφαμέγα»:

Για την ισοπαλία κόντρα στην Ανόρθωση: «Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ομάδα. Δυστυχώς δεν είχαμε τα επίπεδα απόδοσης που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και οι δηλώσεις του προπονητή μας ομολογούν ότι η ομάδα θα μπορούσε να ήταν σαφώς πιο καλή και πιο παραγωγική. Είχαμε όμως αρκετές απουσίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Σίγουρα μείναμε πίσω στον βαθμολογικό πίνακα και έχουμε στρέψει την προσοχή μας στον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Επιστρέφει ο Ντουοντού,. Θα απουσιάσει ο Βούρος λόγω καρτών. Ο Σιήκκης θα αγωνιστεί κανονικά την Κυριακή και θα απουσιάσει από το ματς με την ΕΝΥ Ύψωνα. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προλάβει ο Μάρκες που είναι στο 50-50. Εκτός θα είναι Μάρκοβιτς».

Για τη συνέχεια: «Ποιότητα στην ομάδα υπάρχει. Λόγω και των πολλών απουσιών έχουμε χάσει κάπως τη συνοχή μας. Θέλουμε περισσότερη σταθερότητα και περισσότερη συνέπεια στα αποτελέσματα».

Για τη μεταγραφική ενίσχυση: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε, έχουμε ακόμη αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι κατί το οποίο εξετάζεται ήδη. Δεν υπάρχει ουδεμία απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Για την κατάσταση του Μάρκοβιτς: «Έχει ένα σοβαρό μυϊκό πρόβλημα στη γάμπα κάτω. Ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και θα δούμε πότε θα επιστρέψει».