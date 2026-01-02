ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Απόλλωνας προσαρμόζεται στη φιλοσοφία Λοσάδα

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι απέναντι στην Πάφος FC.

Ο Αργεντινός τεχνικός μελετά σε βάθος τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του αντιπάλου, επιδιώκοντας να θωρακίσει την ομάδα του απέναντι σε κάθε πιθανό σενάριο του αγώνα.

Ταυτόχρονα, δουλεύει καθημερινά με τους ποδοσφαιριστές του πάνω στην τακτική και στη σωστή διαχείριση των φάσεων, ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα οι ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Παρότι βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες στον πάγκο, ο Λοσάδα προσπαθεί μέσα από τις προπονήσεις να μεταδώσει τη φιλοσοφία και τις αρχές του παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει.

Το παιχνίδι με την Πάφο θα αποτελέσει μόλις τη δεύτερη επίσημη παρουσία του στον πάγκο του Απόλλωνα και αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να φανεί σε μεγαλύτερο βαθμό το αγωνιστικό του πλάνο, αλλά και τα πρώτα δείγματα της νέας προσέγγισης που επιχειρεί να περάσει στην ομάδα.

ΑΠΟΛΛΩΝ

