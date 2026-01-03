ΠΑΟΚ: Προπονήθηκαν κανονικά Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε

Η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ σίγουρα χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τους Γιώργο Γιακουμάκη, Γιάννη Μιχαηλίδη και Ζόαν Σάστρε να αφήνουν πίσω τους τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν και να συμμετέχουν κανονικά βγάζοντας ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης.

Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για τους Δημήτρη Πέλκα και Ντέγιαν Λόβρεν, οι οποίοι έκαναν ατομικό, ενώ ο Λούκα Ιβάνουσετς ακολούθησε διαφορετικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Επιπλέον οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

