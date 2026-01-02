Ηρακλής... η 15η ομάδα του Ουάρντα!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρθε και στα μέρη μας, αγωνίστηκε με Ανόρθωση, Απόλλωνα και παρολίγο... Δόξα!

Ο Αμρ Ουάρντα αποτελεί μία ιδιαίτερη, μάλλον πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή! 

Ο Αιγύπτιος ακραίος επιθετικός στα 32 του πρόλαβε και άλλαξε 15 ομάδες από το 2011 μέχρι σήμερα! 

Ο Ηρακλής αποτελεί τον πιο πρόσφατο ποδοσφαιρικό του σταθμό μετά την αποχώρησή του από τη Λάρισα. 

Μάλιστα, όντας όπως είπαμε μία ιδιάζουσα περίπτωση παίκτη, πρόλαβε την ομάδα και... αυτοανακοινώθηκε

Το θέμα είναι πόσο θα κάτσει εκεί γιατί όπως θα δείτε πιο κάτω τις ομάδες τις αλλάζει πολύ πολύ συχνά!

Δείτε πως εξελίσσεται η καριέρα του από το 2011 μέχρι σήμερα:

Sporting (Αιγύπτου)

El Ahly

Ittihad Alex

Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ

Ατρόμητος

Λάρισα

Βόλος

Ανόρθωση

Απόλλων

Raja Casablanca

Δόξα (παραλίγο)

Pharco FC

Πανσερραϊκός

Ηρακλής

 

