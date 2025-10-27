Το φυσούν και δεν κρυώνει...

Δυσκολεύονται στον Απόλλωνα να χωνέψουν ό,τι συνέβη το βράδυ του Σαββάτου. Με τον Βάισμπεκ να σκοράρει στο 90+4΄ για το 2-1 επί του Ολυμπιακού, ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη με ανατροπή, η οποία μάλιστα, όπως ήρθε, θα έδινε και δυναμική στην ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή.

Η ισοφάριση στο 90+7΄ ήταν ως εκ τούτου το πιο γερό... χαστούκι που δέχθηκε μέχρι τώρα φέτος η ομάδα της Λεμεσού. Και το γεγονός ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι όπου ο Απόλλωνας δέχεται πρώτος γκολ και καταφέρνει να μην ηττηθεί σαφώς δεν παρηγορεί κανέναν.

O Aπόλλωνας έκανε πισωγύρισμα μετά τις δύο σερί νίκες (αποτυγχάνοντας να φτάσει τις τρεις για πρώτη φορά μετά από ενάμιση χρόνο) και, για να μην χάσει περαιτέρω έδαφος και να απομακρυνθεί από τις θέσεις Ευρώπης, είναι επιτακτική ανάγκη να επανέλθει άμεσα στα τρίποντα, στο ιδιαίτερα σημαντικό, όπως έχει καταστεί, ντέρμπι της Κυριακής (02/11, 19:00) με την ΑΕΚ στο «Alphamega».

Θα προηγηθεί την Τετάρτη (29/10, 19:00) ο αγώνας κυπέλλου με τη ΜΕΑΠ στο «Αμμόχωστος», όπου καλείται με σοβαρότητα να τσεκάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».