Σκεφτόταν... αλλιώς την πρώτη του φορά

Μετά από τέσσερις φορές που βρέθηκε πίσω στο σκορ και δεν αντέδρασε δεχόμενος ισάριθμες ήττες, ο Απόλλωνας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αρχικώς ισοφάρισε για πρώτη φορά και ακολούθως έκανε για πρώτη φορά την ανατροπή.

Νοουμένου μάλιστα ότι το γκολ της ανατροπής ήρθε στο 90+4΄, φαινόταν πως θα έδινε και τη νίκη στην ομάδα της Λεμεσού, πριν πάθει το... πατατράκ στο 90+7΄.

Αναμφίβολα οι γαλάζιοι σκέφτονταν διαφορετικά την πρώτη τους ανατροπή και σαφώς όχι πως θα είχε αυτή την έκβαση.

